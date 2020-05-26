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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 26.05.2020 09:58
Güncelleme:26.05.2020 10:02
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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