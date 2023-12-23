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Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı nasıl gerçekleşti? Terör örgütü PKK kim besliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 13:31
Güncelleme:23.12.2023 13:31
Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 asker şehit oldu, biri de yaralandı. Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlarda 7 terörist öldürüldü. Peki Irak'taki saldırının arkasında ne var? Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’yı kim besliyor? Türkiye’ye hangi mesaj verilmek istendi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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