18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Irak’ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Pençe-Kilit, Kandil’in kapısını açar mı?

Irak’ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Pençe-Kilit, Kandil’in kapısını açar mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2022 15:27
Güncelleme:18.04.2022 15:28
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan Pençe-Kilit Harekatı’nda 19 terörist öldürüldü. Harekat kapsamında hedeflenen noktalar ele geçirildi. Peki bu harekatın amacı ne? Zap’ın temizlenmesi ne anlama geliyor? Mehmetçik hem karadan hem havadan terör yuvalarını nasıl vuruyor? Zap’tan sonraki hedef Kandil mi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2022 yılında Hacca kaç kişi gidecek?
2022 yılında Hacca kaç kişi gidecek?
Almanya’da gıda fiyatları döneri vurdu!
Almanya’da gıda fiyatları döneri vurdu!
Çin’de karantina yeniden mi başladı?
Çin’de karantina yeniden mi başladı?
HDP ile hareket edip görüntü vermiyorlar
"HDP ile hareket edip görüntü vermiyorlar"
Rusya’da paralı askerler kaosu!
Rusya'da paralı askerler kaosu!
Pençe-Kilit, Kandil’in kapısını açar mı?
Pençe-Kilit, Kandil’in kapısını açar mı?
Kırmızı renge 500 bin TL ceza kesildi
Kırmızı renge 500 bin TL ceza kesildi
Miting faturasını Mersinliye ödetti
Miting faturasını Mersinliye ödetti
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Pençe-Kilit’te 19 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit’te 19 terörist öldürüldü
Sosyal medyada operasyon hesaplar
Sosyal medyada operasyon hesaplar
Kandil’in kilidi açıldı mı?
Kandil’in kilidi açıldı mı?
Daha Fazla Video Göster