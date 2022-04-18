Irak’ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Pençe-Kilit, Kandil’in kapısını açar mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan Pençe-Kilit Harekatı’nda 19 terörist öldürüldü. Harekat kapsamında hedeflenen noktalar ele geçirildi. Peki bu harekatın amacı ne? Zap’ın temizlenmesi ne anlama geliyor? Mehmetçik hem karadan hem havadan terör yuvalarını nasıl vuruyor? Zap’tan sonraki hedef Kandil mi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

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