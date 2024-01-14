Irak'ın kuzeyinde 24 hedef vuruldu! Sarı torbaya giren terörist sayısı 74 oldu

Son dakika! MSB: Metina, Hakurk, Gara, Kandil, Asos'taki hedefler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

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