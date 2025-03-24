Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı!

Şişli'de Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelerek uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı. Konsolosluk binasına 9 kurşunun isabet ettiği olayın ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı planlayan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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