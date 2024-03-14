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Irak ile üst düzey güvenlik zirvesi! MSB'den flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 12:27
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısının ardından önemli açıklamalar yapıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
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