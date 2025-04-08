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İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi A Haber’e konuştu! Zimmetine para geçirmekle suçlandı: Pazarlardan makbuz karşılığı para kesiyorlardı

İntihar eden Yaşar Uçar'ın eşi A Haber'e konuştu! Zimmetine para geçirmekle suçlandı: Pazarlardan makbuz karşılığı para kesiyorlardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 21:11
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, Beylikdüzü Belediyesi’nde veznedar olarak çalışan Yaşar Uçar, zimmetine para geçirme suçlamasıyla intihar etmişti. Acılı eşi Arzu Uçar, A Haber’e konuşarak, belediye yönetiminin yolsuzluklarını örtmek için eşinin intihara sürüklendiğini iddia etti. Arzu Uçar ayrıca, kendilerine sus payı olarak sunulan evin tapusunun verilmediğini öne sürdü.
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İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi A Haber’e konuştu! Zimmetine para geçirmekle suçlandı: Pazarlardan makbuz karşılığı para kesiyorlardı
Yaşar Uçar’ın eşi A Haber’e konuştu!
Yaşar Uçar'ın eşi A Haber'e konuştu!
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