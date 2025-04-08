İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi A Haber’e konuştu! Zimmetine para geçirmekle suçlandı: Pazarlardan makbuz karşılığı para kesiyorlardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, Beylikdüzü Belediyesi’nde veznedar olarak çalışan Yaşar Uçar, zimmetine para geçirme suçlamasıyla intihar etmişti. Acılı eşi Arzu Uçar, A Haber’e konuşarak, belediye yönetiminin yolsuzluklarını örtmek için eşinin intihara sürüklendiğini iddia etti. Arzu Uçar ayrıca, kendilerine sus payı olarak sunulan evin tapusunun verilmediğini öne sürdü.

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