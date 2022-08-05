05 Ağustos 2022, Cuma
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İnternetten Cemevlerini araştırmış! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı... İşte Cemevi saldırısının detayları: "Önceliğim Eskişehir’de saldırı yapmaktı"
Ankara'da 2 Cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na yapılan saldırıyla ilgili polisin kısa sürede yakaladığı Ahmet Ozan Karaca tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından saldırının planlı yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır Cemevi saldırısının detaylarını aktardı.