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İnternet kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike

A Haber
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Giriş: 16.11.2021 10:41
Arama motorlarının algoritmalarını haksız kazanç için kullanan sözde haber siteleri, bilgi kirliliği ve yalan haberlerle vatandaşın doğru haber alma hakkını gasp ederek zamanlarını da çalmaya devam ediyor. Peki Google, "News" sahtekarlığına dur diyecek mi? Bilişim Uzmanı Ali Keskin, A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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