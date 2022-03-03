04 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada!
Ukrayna - Romanya sınırında bulunan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı. Bölgede sıcaklığın -5 derece olduğunu söyleyen Tahsin, AB ve BM'ye ait herhangi bir destek ekibini bölgede göremediğini söyledi. Bölgeye gelen yüzlerce insanın ilk duraklarından birinin AFAD çadırı olduğunu söyleyen Tahsin "AFAD'ın çadırı 7/24 açık ve herkese hizmet veriyor. Türkiye devleti her şeyiyle burada." ifadelerini kullandı.