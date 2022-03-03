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İnsanların ilk duraklarından biri AFAD çadırı oluyor! Türkiye her şeyiyle burada!

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Giriş: 03.03.2022 23:14
Ukrayna - Romanya sınırında bulunan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı. Bölgede sıcaklığın -5 derece olduğunu söyleyen Tahsin, AB ve BM'ye ait herhangi bir destek ekibini bölgede göremediğini söyledi. Bölgeye gelen yüzlerce insanın ilk duraklarından birinin AFAD çadırı olduğunu söyleyen Tahsin "AFAD'ın çadırı 7/24 açık ve herkese hizmet veriyor. Türkiye devleti her şeyiyle burada." ifadelerini kullandı.
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