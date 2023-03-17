İnşaat demirine izleme sistemi geliyor! Üretimden kullanımına kadar geçen tüm aşamalar takip edilecek

İnşaat demirine sıkı takip geliyor. 1 Ocak 2024 itibarıyla güvenlikli etiket veya güvenlik işareti olmayan demirler satılamayacak. Üretimden kullanımına kadar geçen tüm aşamalar takip edilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan iş insanı Mustafa Akar anlattı.

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