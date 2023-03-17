17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İnşaat demirine izleme sistemi geliyor! Üretimden kullanımına kadar geçen tüm aşamalar takip edilecek

İnşaat demirine izleme sistemi geliyor! Üretimden kullanımına kadar geçen tüm aşamalar takip edilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 12:29
İnşaat demirine sıkı takip geliyor. 1 Ocak 2024 itibarıyla güvenlikli etiket veya güvenlik işareti olmayan demirler satılamayacak. Üretimden kullanımına kadar geçen tüm aşamalar takip edilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan iş insanı Mustafa Akar anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnşaat demirine ’Darphane’ takibi
İnşaat demirine 'Darphane' takibi
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
CHP’nin HDP sempatisi
CHP’nin HDP sempatisi
’’HDP öncülük edecek’’
''HDP öncülük edecek''
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Faizler ve cezalar silinecek
Faizler ve cezalar silinecek
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
Deprem bölgesinde sel alarmı
Deprem bölgesinde sel alarmı
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Daha Fazla Video Göster