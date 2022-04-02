İngiliz prense FETÖ rüşveti iddiası! Presin hesabına 750 bin sterlin yatırıldı

İngiltere, Prens Andrew'un bir FETÖ'cü şahıstan rüşvet aldığı iddiasıyla bir kez daha gündemde. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, FETÖ'den tutuklanan eski bir Türk vekilin eşi İngiliz pasaportu almak için Prens Andrew'e 750 bin sterlin rüşvet verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN