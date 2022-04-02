02 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiliz prense FETÖ rüşveti iddiası! Presin hesabına 750 bin sterlin yatırıldı
İngiltere, Prens Andrew'un bir FETÖ'cü şahıstan rüşvet aldığı iddiasıyla bir kez daha gündemde. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, FETÖ'den tutuklanan eski bir Türk vekilin eşi İngiliz pasaportu almak için Prens Andrew'e 750 bin sterlin rüşvet verdi.