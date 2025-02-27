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İmralı’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı: Kongreyi toplayın, örgütü feshedin

İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı: Kongreyi toplayın, örgütü feshedin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 19:18
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki üçüncü görüşmenin ardından elebaşı Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan'ın mektubunda, "Silah bırakma çağrısının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı. Öcalan'ın açıklamasının öncesinde, terör örgütü elebaşının İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.
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İmralı’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı: Kongreyi toplayın, örgütü feshedin
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