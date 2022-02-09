İmamoğlu'nun troll ordusu! İstanbul'un kaynaklarını onlara aktarıyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize çalışan troll hesapları İmamoğlu'nun attığı tweetlerin altına seri şekilde tweet atarak övgü dolu paylaşımlarda bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda bu hesapları ifşalarken “Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir.” ifadelerini kullandı.