09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İmamoğlu'nun troll ordusu! İstanbul'un kaynaklarını onlara aktarıyor

İmamoğlu'nun troll ordusu! İstanbul'un kaynaklarını onlara aktarıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2022 01:31
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize çalışan troll hesapları İmamoğlu'nun attığı tweetlerin altına seri şekilde tweet atarak övgü dolu paylaşımlarda bulunuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda bu hesapları ifşalarken “Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir.” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu’nun troll ordusu!
İmamoğlu'nun troll ordusu!
Türkiye’den kardeş ülkeye SİHA teklifi!
Türkiye'den kardeş ülkeye SİHA teklifi!
Kamyonlar çürümeye terk edildi
Kamyonlar çürümeye terk edildi
Rus savaş gemileri Karadeniz’de
Rus savaş gemileri Karadeniz'de
Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dev projede sona gelindi!
Dev projede sona gelindi!
Bakan Dönmez’den flaş açıklama
Bakan Dönmez'den flaş açıklama
Kimlik fotokopisi verirken dikkat!
Kimlik fotokopisi verirken dikkat!
Donarak öldü iddiası aileden tepki!
Donarak öldü iddiası aileden tepki!
Kritik isim flaş karar!
Kritik isim flaş karar!
Teröristlerin korkulu rüyası: Komandolar...
Teröristlerin korkulu rüyası: Komandolar...
TURKOVAC 81 ilde!
TURKOVAC 81 ilde!
Daha Fazla Video Göster