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İmamoğlu'nun 'Sözcü'lerinden Faik Öztrak'a ayar: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor!

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Giriş: 21.06.2023 00:19
28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayıp koltuğunu korumak için her yolu denemeye başladı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı tam gaz devam ederek, CHP cephesinde iç çatışmaların da ardı arkası kesilmiyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP fondaşı ve İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV’de gündeme ilişkin yorumlarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu’na ‘yerini bil’ mesajı vererek göndermede bulunan Öztrak, canlı yayın sırasında İmamoğlu fondaşı Sözcü TV’den hiç beklemediği bir anda ayar yedi. Programın gidişatı sırasında Türk-İş’teki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürk’e yanıt veren CHP fondaşı Deniz Zeyrek, “Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor." ifadelerini kullandı. Yediği ayarın üzerine yıllardır CHP'deki görevlerini bırakmayan Öztrak’ın yüzü düştü.
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