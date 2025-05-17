17 Mayıs 2025, Cumartesi
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İmamoğlu’nun en güvendiği isim Ertan Yıldız itirafçı oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun en güvendiği isim olan İştirakler Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, itirafçı oldu. İş adamlarından 5 milyon avro rüşvet istediği iddiasıyla tutuklanan Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurup yeniden ifade verdi.