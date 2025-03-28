28 Mart 2025, Cuma
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İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı! Provokatör BBC muhabiri sınır dışı edildi
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Öte yandan BBC muhabiri Mark Lowen da İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Türkiye'den sınır dışı edildi Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan hukuçu Hadi Dündar değerlendirdi.