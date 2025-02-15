İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı! CHP’de İmamoğlu’na rakip çıkacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı aday adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıklaması, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yavaş’ın çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkacak rakibin kim olacağı merak konusu oldu. Kulislerde, İmamoğlu’nun kazanma şansı düşük bir "tavşan aday" arayışında olduğu iddiaları konuşuluyor. Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurusu için takvimi belirlerken, bazı belediyelerdeki tartışmalı ihale iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Siyasi arenada taşlar yeniden oynarken, süreç nasıl şekillenecek? İşte perde arkası gelişmeler…

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