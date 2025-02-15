15 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı! CHP'de İmamoğlu'na rakip çıkacak mı?
İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı! CHP’de İmamoğlu’na rakip çıkacak mı?

İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı! CHP'de İmamoğlu'na rakip çıkacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2025 00:48
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı aday adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıklaması, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yavaş’ın çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkacak rakibin kim olacağı merak konusu oldu. Kulislerde, İmamoğlu’nun kazanma şansı düşük bir "tavşan aday" arayışında olduğu iddiaları konuşuluyor. Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurusu için takvimi belirlerken, bazı belediyelerdeki tartışmalı ihale iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Siyasi arenada taşlar yeniden oynarken, süreç nasıl şekillenecek? İşte perde arkası gelişmeler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’na ‘tavşan aday’ arayışı! CHP’de İmamoğlu’na rakip çıkacak mı?
Meclis’te lanetliyorum tartışması!
Meclis'te "lanetliyorum" tartışması!
İmralı heyeti Irak’a gidiyor!
İmralı heyeti Irak'a gidiyor!
CHP’de İmamoğlu’na rakip çıkacak mı?
CHP'de İmamoğlu'na rakip çıkacak mı?
Polat ailesine azmettirme suçundan beraat!
Polat ailesine azmettirme suçundan beraat!
ABD Kongresi’nden Trump’a Gazze tepkisi!
ABD Kongresi’nden Trump’a "Gazze" tepkisi!
Çernobil Nükleer Santrali’ne hava saldırısı!
Çernobil Nükleer Santrali'ne hava saldırısı!
Tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi!
Tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi!
İki suç örgütü daha çökertildi!
İki suç örgütü daha çökertildi!
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!
TÜSİAD YİK Başkanı’na soruşturma!
TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
MHP lideri Bahçeli taburcu oldu!
MHP lideri Bahçeli taburcu oldu!
Başkan Erdoğan’ın Asya dönüşü mesajları!
Başkan Erdoğan'ın Asya dönüşü mesajları!
Daha Fazla Video Göster