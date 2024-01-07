07 Ocak 2024, Pazar
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İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası! Bütün bu yaşananlar ve tartışmalar İstanbul’u nasıl etkileyecek?
Son bir hafta içerisinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında kulis bilgilerinden sızan bir tartışma söz konusu. Böyle bir tartışma var mı? CHP’de ipler kimin elinde? CHP’de aday açıklama neden ertelendi? Nerelerde uzlaşılmadı? Bu soruların cevaplarını ve tartışmasının perde arkasını uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.