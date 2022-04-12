İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor

ABD Kongre Üyesi William R. Keating'in CHP Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin "İBB Başkanı ile görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart." sözlerini kullanmasını AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk A Haber ekranlarında yorumladı. Şentürk "Bunların tek derdi ne pahasına olursa olursa Erdoğan'ı düşürmek. Efendileri onlardan bunu istiyor. Onlar da efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyorlar. " ifadelerini kullanırken ABD'nin şu an CHP'nin içini dizayn etmekle meşgul olduğunu vurguladı.