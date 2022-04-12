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İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor

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Giriş: 12.04.2022 22:19
ABD Kongre Üyesi William R. Keating'in CHP Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin  "İBB Başkanı ile görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart." sözlerini kullanmasını AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk A Haber ekranlarında yorumladı. Şentürk "Bunların tek derdi ne pahasına olursa olursa Erdoğan'ı düşürmek. Efendileri onlardan bunu istiyor. Onlar da efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyorlar. " ifadelerini kullanırken ABD'nin şu an CHP'nin içini dizayn etmekle meşgul olduğunu vurguladı.
İmamoğlu efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyor
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