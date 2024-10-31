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İmamoğlu, Ahmet Özer'e destek için adliyeye koştu!

İmamoğlu, Ahmet Özer'e destek için adliyeye koştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 00:32
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardında Ekrem İmamoğlu da Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Detayları A Haber muhabir Mustafa Kadir Mercan Çağlayan Adliyesi'nden aktardı.
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