İmamoğlu, Ahmet Özer’e destek için adliyeye koştu!

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardında Ekrem İmamoğlu da Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Detayları A Haber muhabir Mustafa Kadir Mercan Çağlayan Adliyesi'nden aktardı.

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