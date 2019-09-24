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24.09.2019

İmam Siraj Wahhaj'dan çarpıcı mesaj ve Başkan Erdoğan'a övgü: Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi. Etkinlikte İmam Siraj Wahhaj'ın konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi. Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri ve New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj,"Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye'den geleceğine dair hislerim var." dedi.

Başkan Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi.

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