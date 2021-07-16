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İlk sivil havacı Vecihi Hürkuş'un anısına

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.07.2021 13:19
İlk sivil havacı Vecihi Hürkuş, 1969 yılı, 16 Temmuz'da, hayata gözlerini yumdu. Hürkuş, kendi yaptığı tayyaresiyle Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuştu. İlk uçuşunu yaptığında 16, pilotluk diplomasını aldığında 17, savaşta Ruslara esir düştüğünde ise 21 yaşındaydı. Vefat yıl dönümünde, A Haber editörü Burhan Aytekin'in hazırladığı Hürkuş'un acılı öyküsünü, izliyoruz.
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