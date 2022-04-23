İlk Meclis’te tören! TBMM Başkanı Şentop’tan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Başkan Şentop ardından Birinci Meclis'teki anma töreninde açıklamalarda bulundu. Şentop, “Bu mekana abidevi özellikler kazandıran şey tarihimizin en zor döneminde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine ev sahipliği yapmasıdır. Burası milli mücadelenin ve milli iradenin tecessüm ettiği bir büyük mananın fiziki bir mekana ve binaya dönüştüğü yerdir.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN