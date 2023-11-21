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İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi! 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi kampanyası şartları neler?

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 16:28
Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilmesi planlanıyor. 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi kolaylığı nasıl sağlanacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.
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