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İlk kez A Haber'de açıklanmıştı! CHP'li İBB'de Beltur vurgunu

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Giriş: 26.10.2020 09:41
Güncelleme:26.10.2020 09:47
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur, aslında sadece 3. şahıslara peşkeş çekilmekle kalınmadı birçok usulsüzlüğün de olduğu geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başlatmış olduğu soruşturma ve müfettişler raporunda kesinleşmişti. Beltur 3. şahıslara verilmekle kalmayıp aynı zamanda bu noktaları işleten kişilerin de içerisinde ödeme aldıklarına dair kayıtların olmaması hatta yazar kasaların olmadığının tespit edilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da soruşturma başlattı. Haberin detaylarını A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı...
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