İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından şehitler için paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşımda, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız.." denildi.