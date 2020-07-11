İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel klip!

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanının 4. yıl dönümüne özel bir klip paylaştı. 15 Temmuz Mehteri adı verilen paylaşıma ''Tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve dua ile...'' ifadeleri not düşüldü.

Milletin destanını anmak için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Mehteri adlı eserin iki farklı versiyonu bulunuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti" Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...