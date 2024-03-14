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İki yeni petrol arama alanı! Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 11:27
Güncelleme:14.03.2024 11:36
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yönündeki adımları hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı sonu hedefi günlük 100 bin varil olan Gabar’da üretim günlük 37 bin varile çıktı. Diğer taraftan Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak. İşte tüm detaylar…
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