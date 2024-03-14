14 Mart 2024, Perşembe
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İki yeni petrol arama alanı! Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yönündeki adımları hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı sonu hedefi günlük 100 bin varil olan Gabar’da üretim günlük 37 bin varile çıktı. Diğer taraftan Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak. İşte tüm detaylar…