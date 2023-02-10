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İki tepe resmen birbirinden ayrıldı! İşte depreme neden olan fay kırığının görüntüsü...

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Giriş: 10.02.2023 19:30
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede çok sayıda şehirde büyük yıkım gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşımız yaşanan depremde hayatını kaybederken nüyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. Depreme neden olan fay kırığı ekranlara yansırken A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son gelişmeler aktardı. İşte detaylar...
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