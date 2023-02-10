10 Şubat 2023, Cuma
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İki tepe resmen birbirinden ayrıldı! İşte depreme neden olan fay kırığının görüntüsü...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede çok sayıda şehirde büyük yıkım gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşımız yaşanan depremde hayatını kaybederken nüyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. Depreme neden olan fay kırığı ekranlara yansırken A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son gelişmeler aktardı. İşte detaylar...