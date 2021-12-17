17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İhanetin ilk hamlesi: 17-25 Aralık!

İhanetin ilk hamlesi: 17-25 Aralık!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2021 13:13
Son dakika haberi... FETÖ terör örgütü 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? CHP nasıl FETÖ'nün sözcüsü haline geldi? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Miş, "Bu kumpasın üzerinden 8 yıl geçti ama aslında biz 17-25 Aralık’ta ne yapılmak istendiğini bu 8 yıl içerisinde bunun bir süreç olduğunu 17-25’le sınırlı olmadığını bilmemiz gerekiyor. 17-25 Aralık devletin içerisine 40 yıldan fazla sapkın amaçlar için sızmış, seçilmiş iktidarı ve özellikle Başkan Erdoğan’ı hedef alan bir kumpas ve darbe girişimiydi. En önemli amaç devletin kurumsal yapısının tamamen çökertilmesine yönelik bir girişimdi." dedi. Şamlı ise "17-25 Aralık’ı yalnızca FETÖ terör örgütüyle sınırlarsak anlayamayız onun arkasından gelen 15 Temmuz’u da anlayamayız bugünkü fiyat spekülasyonlarına ve döviz artışlarını da anlayamayız. Aslında bunların hepsi bir bütünün parçaları." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhanetin ilk hamlesi: 17-25 Aralık!
İhanetin ilk hamlesi: 17-25 Aralık!
Bomba mısır tarlasında teslim edilmiş!
Bomba mısır tarlasında teslim edilmiş!
FETÖ CHP’yi teslim almıştır
"FETÖ CHP'yi teslim almıştır"
İstanbul’da sahte alkolden 22 can kaybı
İstanbul'da sahte alkolden 22 can kaybı
Kurdukları kumpas sonları oldu!
Kurdukları kumpas sonları oldu!
Araç stokçularına soruşturma
Araç stokçularına soruşturma
Bedava elektrik vaadi! Vatandaş çağrı yaptı
Bedava elektrik vaadi! Vatandaş çağrı yaptı
ByLock’çular ve ankesörcüler CHP’li İBB’de mesaide
ByLock'çular ve ankesörcüler CHP'li İBB'de mesaide
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Borcunu ödedi! Amacı ortaya çıktı
Borcunu ödedi! Amacı ortaya çıktı
Su zammı tepkisi: 2,5 yılda...
Su zammı tepkisi: 2,5 yılda...
Daha Fazla Video Göster