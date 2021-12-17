İhanetin ilk hamlesi: 17-25 Aralık!

Son dakika haberi... FETÖ terör örgütü 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı? CHP nasıl FETÖ'nün sözcüsü haline geldi? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Miş, "Bu kumpasın üzerinden 8 yıl geçti ama aslında biz 17-25 Aralık’ta ne yapılmak istendiğini bu 8 yıl içerisinde bunun bir süreç olduğunu 17-25’le sınırlı olmadığını bilmemiz gerekiyor. 17-25 Aralık devletin içerisine 40 yıldan fazla sapkın amaçlar için sızmış, seçilmiş iktidarı ve özellikle Başkan Erdoğan’ı hedef alan bir kumpas ve darbe girişimiydi. En önemli amaç devletin kurumsal yapısının tamamen çökertilmesine yönelik bir girişimdi." dedi. Şamlı ise "17-25 Aralık’ı yalnızca FETÖ terör örgütüyle sınırlarsak anlayamayız onun arkasından gelen 15 Temmuz’u da anlayamayız bugünkü fiyat spekülasyonlarına ve döviz artışlarını da anlayamayız. Aslında bunların hepsi bir bütünün parçaları." ifadelerini kullandı.

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