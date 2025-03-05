05 Mart 2025, Çarşamba
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Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı! Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar: Nahçıvan'ın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’ya geldi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan açıklamasında, 'Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.' dedi.