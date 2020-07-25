25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İftira atmaya çalışırken rezil oldu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Hayatımın her alanında haram para kazandım

İftira atmaya çalışırken rezil oldu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Hayatımın her alanında haram para kazandım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2020 10:33
Hain terör örgütü PKK'ya verdiği desteklerle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de katıldığı televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı iftira atmaya çalışırken rezil oldu. Tekin, "Çaycılık da yaptım garsonluk da yaptım, hayatımın her alanında haram para kazandım." dedi.
İftira atmaya çalışırken rezil oldu!
İftira atmaya çalışırken rezil oldu!
CHP'de kurultay günü! İşte son gelişmeler
CHP'de kurultay günü! İşte son gelişmeler
Ayasofya ile ilgili flaş sözler!
Ayasofya ile ilgili flaş sözler!
Yunanlar kudurdu Türk bayrağı yaktı
Yunanlar kudurdu Türk bayrağı yaktı
Navtex ilanının ardından tutuşan Yunanistan'a uluslararası hukuktan kötü haber
Navtex ilanının ardından tutuşan Yunanistan'a uluslararası hukuktan kötü haber
Prof. Dr. İlyas Aksakal, Ayasofya Camii açıklaması! Tarihi gerçeklerle cami düşmanlarını nakavt etti
Prof. Dr. İlyas Aksakal, Ayasofya Camii açıklaması! Tarihi gerçeklerle cami düşmanlarını nakavt etti
Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi
Faruk Erdem A Haber'de Halkbank'a açılan davayı değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya ile ilgili yeni talimat
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya ile ilgili yeni talimat
Erbaş minbere neden kılıçla çıktığını A Haber'e anlattı
Erbaş minbere neden kılıçla çıktığını A Haber'e anlattı
Bakan Pakdemirli helikopterle denetledi
Bakan Pakdemirli helikopterle denetledi
Sözcü'nün Bakan Albayrak iftirasına belgeli yanıt
Sözcü'nün Bakan Albayrak iftirasına belgeli yanıt
Bakan Koca 24 Temmuz verilerini paylaştı 'fark azalıyor' diye uyardı
Bakan Koca 24 Temmuz verilerini paylaştı 'fark azalıyor' diye uyardı
Daha Fazla Video Göster