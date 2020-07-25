Hain terör örgütü PKK'ya verdiği desteklerle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de katıldığı televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı iftira atmaya çalışırken rezil oldu. Tekin, "Çaycılık da yaptım garsonluk da yaptım, hayatımın her alanında haram para kazandım." dedi.