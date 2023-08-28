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İETT otobüsü durağa daldı! Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor?

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 12:06
İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir İETT otobüsü durağa daldı. Durakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken kaza sonrası şoför olay yerinden kaçtı. Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş İETT ve İstanbul’da ulaşımın geldiği noktayı canlı yayında anlattı.
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