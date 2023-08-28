İETT otobüsü durağa daldı! Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor?

İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir İETT otobüsü durağa daldı. Durakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken kaza sonrası şoför olay yerinden kaçtı. Akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul’da ulaşıma ne oluyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş İETT ve İstanbul’da ulaşımın geldiği noktayı canlı yayında anlattı.

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