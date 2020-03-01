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01.03.2020

İdlib'deki Rus muhabirden Türkiye itirafı: Savaşın seyri değişti | Video

Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle SİHA'larla bomba yağdırmaya başladı. TSK'nın bombardımanı ile Suriye'deki Rus birliklere eşlik eden Rus muhabirin itirafları dünya basınında gündem oldu. Türkiye'nin rejim askerlerini vurmasının ardından Rus muhabir, "Hareket eden tüm konvoyları, araçları ve motosikletleri vuruyorlar. Savaşın seyri değişti." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri operasyon başlattı.

İdlib'deki Rus askeri muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

"HAREKET EDEN HER ŞEYİ VURUYORLAR"

Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Rus gazeteci, "Hareket eden tüm konvoyları, araçları ve motosikletleri vuruyorlar. Ön cephede Esed Rejimi askerleri bunları anlattı bize" dedi.

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