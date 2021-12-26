26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması! Terörle iltisaklı kişiler için harekete geçildi

İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması! Terörle iltisaklı kişiler için harekete geçildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 20:05
Güncelleme:26.12.2021 20:06
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklama özel teftiş başlatıldığı aktarıldı.
İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması
İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması
TURKOVAC’ta seri üretime başlandı
TURKOVAC'ta seri üretime başlandı
Eski Türkiye’de sorunu devlet çözemedi...
Eski Türkiye'de sorunu devlet çözemedi...
Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven
Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven
’’Her şeye karşı’’ Muhalefet anlayışı
''Her şeye karşı'' Muhalefet anlayışı
Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
Küçükçekmece Belediyesi mali usulsüzlük!
ATAK helikopterine bir talip daha
ATAK helikopterine bir talip daha
CHP’li Aykut Erdoğdu’dan utanç sözleri!
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan utanç sözleri!
Başkan Erdoğan’dan faiz açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması!
Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?
Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?
3 yılda 9 bin FETÖ’cüden Yunanistana başvuru
3 yılda 9 bin FETÖ'cüden Yunanistana başvuru
Maltepe Belediyesi’nden 16 milyonluk usulsüzlük!
Maltepe Belediyesi'nden 16 milyonluk usulsüzlük!
Daha Fazla Video Göster