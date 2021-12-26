26 Aralık 2021, Pazar
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İçişleri’nden ‘’İBB’ye denetleme’’ açıklaması! Terörle iltisaklı kişiler için harekete geçildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklama özel teftiş başlatıldığı aktarıldı.