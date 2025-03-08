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İçişleri’den Kartalkaya yangını raporu: Belediye itfaiye ve il idaresi sorumlu

İçişleri’den Kartalkaya yangını raporu: Belediye itfaiye ve il idaresi sorumlu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 09:09
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili hazırladığı ön inceleme raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na gönderildi. Raporda Bolu Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi sorumlu tutuldu.
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İçişleri’den Kartalkaya yangını raporu: Belediye itfaiye ve il idaresi sorumlu
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