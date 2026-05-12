İçişleri raporunda “istemsiz bekarlar” uyarısı: İncel tehlikesi 18 yaş altını tehdit ediyor!

İçişleri Bakanlığı, gençleri tehdit eden yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Bakanlığın hazırladığı “Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” raporunda, karşı cinsle sağlıklı iletişim kuramayan bazı gençlerin internet ortamında tehlikeli alt kültürler oluşturduğu vurgulandı. Raporda, ailelerin çocukların dijital dünyadaki davranışlarını yakından takip etmesi gerektiği belirtilirken, olası risklere karşı çeşitli uyarı ve önerilere de yer verildi.