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İçişleri Bakanlığından "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge

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Giriş: 30.05.2020 20:18
Güncelleme:30.05.2020 20:20
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında, Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak.
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