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05.04.2020

İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

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İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
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