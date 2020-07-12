İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ temizliği on binlerce kişi ihraç edildi

Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, devletin içine sızan FETÖ'cüler de bir bir bulunarak ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz'dan bu yana emniyetten 30 bin 615, jandarmadan ise 5 bin 561 kişi görevden ihraç edildi. Peki, başka hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi? Detaylar haberimizde...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, toplam sayı bakımından FETÖ temizliğinin yapıldığı kurumların başında geldi. Mülki idare amirleri ve belediyeler de dahil olmak üzere 39 bin 837 kişi ihraç edilirken, 5 bin 654 kişi görevden uzaklaştırıldı. 12 bin 795 kişi de görevine iade edildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında en çok ihraç emniyette gerçekleşti. 30 bin 615 kişi ihraç edildi, bin 439 kişi görevinden uzaklaştırılırken,10 bin 663 kişi ise görevine döndü.

Jandarmadan ihraç edilen personel sayısı ise 5 bin 561... 2 bin 945 kişi görevinden uzaklaştırılırken ve 943 kişi görevine iade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında ihraç sayısı fazlaydı. Bu kapsamda, 509 kişi ihraç edilirken, 121 kişi görevinden uzaklaştırıldı. 66 kişi ise görevine geri döndü.