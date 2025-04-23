23 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı! Çocuklarımızın umutlarını büyütülecek
İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı! Çocuklarımızın umutlarını büyütülecek

İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı! Çocuklarımızın umutlarını büyütülecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2025 10:04
İçişleri Bakaı Ali Yerlikaya 23 Nisan'a özel bir video paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı! Çocuklarımızın umutlarını büyütülecek
İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı!
İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı!
Anıtkabir’de 23 Nisan töreni!
Anıtkabir’de 23 Nisan töreni!
Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi
Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi
Bayraktar TB3’ten önemli başarı!
Bayraktar TB3’ten önemli başarı!
Soykırımcı İsrail aşevini bombaladı
Soykırımcı İsrail aşevini bombaladı
Önder’in sağlık durumu nasıl? A Haber takipte
Önder'in sağlık durumu nasıl? A Haber takipte
Terör örgütü PKK bu ay silah mı bırakacak mı?
Terör örgütü PKK bu ay silah mı bırakacak mı?
Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan 23 Nisan mesajı!
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı!
Meclis’te 23 Nisan coşkusu!
Meclis’te 23 Nisan coşkusu!
Yurtta 23 Nisan coşkusu! Çocuklar doyasıya eğlendiler
Yurtta 23 Nisan coşkusu! Çocuklar doyasıya eğlendiler
Bakan Tekin ve çocuklar Anıtkabir’de!
Bakan Tekin ve çocuklar Anıtkabir’de!
Trump’ın eski temsilcisi: ABD, Suriye’den çekilmiyor
Trump’ın eski temsilcisi: “ABD, Suriye’den çekilmiyor”
Daha Fazla Video Göster