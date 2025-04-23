23 Nisan 2025, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı’nda 23 Nisan paylaşımı! Çocuklarımızın umutlarını büyütülecek
İçişleri Bakaı Ali Yerlikaya 23 Nisan'a özel bir video paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.