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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi

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Giriş: 20.03.2021 01:26
Güncelleme:20.03.2021 01:33
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda, 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Operasyona ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne finansmanına ne patlayıcısına tahammülümüz yok! Göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Emniyet. " mesajını verdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova'da bir evde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca eroin hammaddesi olarak kullanılan 426 litre asetik anhidrit ile 2 çelik yelek, 2 uyuşturucu madde pres makinesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri de yakalandı.

Bugün ayrıca Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi de ele geçirilmişti.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

Operasyona ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne finansmanına ne patlayıcısına tahammülümüz yok! Göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Emniyet. " mesajını verdi.

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