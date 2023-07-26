İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yapılan bir operasyon kapsamında sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo isimli teröristlerin yakalandığını duyurdu. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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