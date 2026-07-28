3 DAKİKA | ABD'nin İran'daki yeni hedefi: Kazma Dağları

ABD ile İran arasında ateşkes beklentileri gündemdeki yerini korurken, karşılıklı tehditler ve peş peşe gelen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Başkan Donald Trump'ın İran yönetimine yönelik tehditleri ve Kazma Dağları'ndaki Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan açıklamaları, çatışmaların daha da derinleşebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın sunduğu 3 Dakika programında savaşın seyri, olası senaryolar ve bölgedeki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı.