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25.01.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da önemli açıklamalar
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tıbbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" dedi.
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