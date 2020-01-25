İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tıbbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" dedi.