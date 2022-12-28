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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: İkiyüzlüsün söyleyemezsin

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2022 16:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''İstanbul'da yardım toplarken yardımla ilgili, bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespi ettikten sonra çok doğal olarak yardım toplanan paralara el konuldu. İBB Başkanı Beni aradı ve dedi ki: CHP zaten bana karşı, hemşehriliyiz ne olur onları bana ezdirme. Hayatı yalan olduğu için elbette bunu söyleyemez. Aramızda bir telefon daha gerçekleşti. Onu da gidip CHP ye şikayet etti. İçişleri Bakanı bana böyle böyle söyledi diye.'' dedi.
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