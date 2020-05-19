19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanı Soylu’dan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a tokat gibi yanıt

İçişleri Bakanı Soylu’dan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a tokat gibi yanıt

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2020 16:50
Güncelleme:19.05.2020 16:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert yanıt verdi.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: ''Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır''

Bakan Soylu'dan ODA TV çalışanına 'PKK' tepkisi
Bakan Soylu'dan ODA TV çalışanına 'PKK' tepkisi
Türkeş’in ölümünde FETÖ izi iddiası
Türkeş’in ölümünde FETÖ izi iddiası
Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Erdoğan'dan gençlere koronavirüs uyarısı
Başkan Erdoğan'dan gençlere koronavirüs uyarısı
Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta da Meltem’i unutmadı!
Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta da Meltem’i unutmadı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere hitap etti
Başkan Erdoğan'dan gençlere hitap etti
Sedef Kabaş yandaşlığın kitabını yazdı!
Sedef Kabaş yandaşlığın kitabını yazdı!
Bakan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!
Bakan Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!
19 Mayıs Salı günü marketler bakkallar açık mı?
19 Mayıs Salı günü marketler bakkallar açık mı?
'Recep dedeme teşekkür ediyorum'
'Recep dedeme teşekkür ediyorum'
Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
Daha Fazla Video Göster