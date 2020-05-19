İçişleri Bakanı Soylu’dan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a tokat gibi yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sert yanıt verdi.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: ''Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır''



