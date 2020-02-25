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25.02.2020

İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüs açıklaması!

Son dakika haberi... İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının Ankara'ya gelmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

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