İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tüm kurumlarımız iş birliği ve gayretle çalışıyor

Son dakika haberleri…. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da İstanbul’da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, “Tüm kurumlarımız iş birliği ve gayretle çalışıyor. 31 bir yaralımız var 8’inin tedavisi devam ediyor.” dedi

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