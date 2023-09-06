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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tüm kurumlarımız iş birliği ve gayretle çalışıyor

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Giriş: 06.09.2023 12:18
Son dakika haberleri…. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da İstanbul’da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, “Tüm kurumlarımız iş birliği ve gayretle çalışıyor. 31 bir yaralımız var 8’inin tedavisi devam ediyor.” dedi
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